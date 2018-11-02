萨金塔耶夫会见阿塞拜疆和亚美尼亚政府首脑

哈通社/阿斯塔纳/11月2日 -- 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫2日在阿斯塔纳召开的独联体国家政府首脑理事会会议框架下同阿塞拜疆总理马梅多夫和亚美尼亚第一副总理米尔佐扬举行会晤。

在会见马梅多夫时，双方就进一步加深哈阿两国农业、能源、交通运输、食品和冶金工业、制药和经贸领域合作，以及在工业化、信息技术和联合落实投资项目等问题进行了深入讨论。



根据两国元首于2017年会晤时达成的扩大进出口和增加双边贸易共识，哈阿双边贸易量不断增长。两国政府首脑共同指出，两国政府间合作委员会在落实哈啊2017-2020年扩大经贸合作关系路线图具有重要作用。



2018年前8个月，哈萨克斯坦和阿塞拜疆之间的双边贸易额达1.681亿美元，同比增长2.1倍。其中，哈萨克斯坦向阿塞拜疆出口额增长2.2倍，达1.346亿美元，进口额为3350万美元。





与米尔佐扬会晤时，双方就进一步扩大两国在经贸、能源、人文、化工、民航、汽车制造和IT科技创新领域的合作关系问题进行了讨论。

此外，双方还就向亚美尼亚出口金属制品、食品、肉类和植物类制品领域合作前景交换了意见。

双方共同认为，目前两国政府间委员会为推动双边合作关系发展发挥着积极作用。



最后，双方就联合发展信息技术领域和为哈亚企业的发展创造有利条件达成了共识。

会谈中，双方注重关注了区域安全和反恐问题。

【编译：小穆】