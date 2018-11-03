参议院议长托卡耶夫访问莫斯科

哈通社/阿斯塔纳/11月3日-据参议院（议会上院）新闻消息，日前抵达莫斯科进行工作访问的议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫对俄罗斯联邦外交部外交学院进行了参观。

消息称，议长在师生面前发表讲话，对欧亚大陆的地缘政治角色以及哈萨克斯坦在现今国际舞台上的地位进行了介绍。



议长还谈到了哈萨克斯坦在加强全球和区域安全方面的相关措施。



"纳扎尔巴耶夫总统在解决乌克兰东部局势，以及为俄罗斯和土耳其关系正常化方面作出了重大贡献。此外，旨在解决叙利亚冲突的阿斯塔纳和平会议，再次证明我国首都已成为世界公认的有效对话平台。"他说。



同时，他还介绍了在阿克套举行的第五届里海沿岸国家首脑峰会工作成果。



据他介绍，里海沿岸国家首脑峰会上，《里海法律地位公约》的签署在解决里海法律地位的长期争议，以及在完成我国边界正规化进程中发挥了重要作用。



讲话中，他还强调了纳扎尔巴耶夫总统最近发表的国情咨文的战略性质，该文件旨在提高我国国家经济、改善人民福祉。



最后，他还谈到了中国的"一带一路"倡议和欧亚经济联盟的发展。



"‘一带一路' 在塑造欧亚大陆的未来形象方面产生积极影响，而欧亚一体化进程将为区域和全球贸易关系的发展提供新动力，从而创造新贸易增长点。"议长说。



此外，访问期间，托卡耶夫分别与俄罗斯联邦委员会主席瓦莲京娜•马特维延科和俄罗斯国家杜马（议会下院）主席维亚切斯拉夫•沃洛金举行了会谈。



在与马特维延科会面期间，双方就双边合作议程和两国议会间关系进行了讨论。托卡耶夫就俄罗斯联邦委员会成立25周年向马特维延科表示了祝贺，并高度评价于今年9月在圣彼得堡举行的第二届欧亚女性论坛工作成果。



而在与沃洛金会面期间，双方就两国之间的双边及多边合作等问题进行了讨论。托卡耶夫指出，哈俄两国在国际舞台以及在全球政策问题上所持的观点基本相同。



【编译：达娜】