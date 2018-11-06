马吉利斯议长会见爱沙尼亚总理

哈通社/阿斯塔纳/11月6日 - 马吉利斯（议会下院）议长努尔兰•尼格马图林6日在阿斯塔纳会见了到访的爱沙尼亚政府总理尤里•拉塔斯。

据马吉利斯新闻处消息，会谈中，双方就进一步加强哈爱双边合作等议题进行了讨论。



尼格马图林指出，爱沙尼亚是哈萨克斯坦在波罗的海地区重要的合作伙伴，去年是两国建交25周年，哈萨克斯坦愿意继续深化同爱沙尼亚之间全面和建设性的对话。



期间，马吉利斯议长重点介绍了正在根据纳扎尔巴耶夫总统的指示有序推进的"数字化哈萨克斯坦"国家规划。



议长表示，爱沙尼亚在数字化和信息通讯技术方面的经验值得哈萨克斯坦借鉴，哈萨克斯坦尤其希望能够加强双方在相关领域立法层面的有效互动与交流。



爱沙尼亚总理对哈萨克斯坦，尤其是首都阿斯塔纳的发展面貌做出了高度的评价。拉塔斯表示，爱沙尼亚与哈萨克斯坦之间的双边合作一直表现出良好的态势，且两国在各领域的合作均有很高的发掘潜力。



议长在会谈中还向爱沙尼亚总理介绍了哈萨克斯坦下院的立法工作情况，并就两国立法机构之间的合作同对方进行了交流。



【编译：木合塔尔·木拉提】