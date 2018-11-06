朝美高层或就建立新关系正式谈判

哈通社/阿斯塔纳/11月6日 -- 据韩联社报道，韩国青瓦台发言人金宜谦6日指出，美国国务院表示朝美高级别会谈将讨论《新加坡宣言》的4大协议，尤其是就建立全新朝美关系和建立半岛永久和平机制等进行谈判，这值得注意。

金宜谦表示，美国务院将其表述为"4根支柱"（4 Pillars），体现了最稳妥的处理思路，如果说此前重点讨论的是第3、4项协议，即韩半岛无核化、挖掘美军遗骸，那么国务卿蓬佩奥与朝鲜劳动党中央委副委员长金英哲此次进行的会谈有望就第1、2项协议，即建立全新的朝美关系、建立半岛永久和平机制进行正式谈判。金宜谦进而指出，在美国中期选举以后的新局势下，朝美谈判采取新方法的可能性值得关注。

据路透社报道，美国参联会主席约瑟夫·邓福德日前表示，如果朝美对话有进展，可能出现有关韩半岛军事态势的变化。金宜谦就此表示，不要忘了朝鲜国务委员会委员长金正恩说过，"签署终战宣言"和"美军离韩及同盟弱化"没有任何关系，韩国总统文在寅也曾屡次阐明这一点。

金宜谦还表示，青瓦台已经否认日本《读卖新闻》所谓"文在寅访欧时未能发表韩欧联合声明是因为双方未能就完全、被验证、不可逆的无核化（CVID）这一表述达成一致"的说法，发表声明告吹其实是因为欧盟强烈要求将在伊朗核问题和乌克兰事务上不同于美国和俄罗斯立场的内容写入声明。金宜谦强调，正是因为韩国政府的上述努力使得韩国被美国列为免于对伊制裁次级抵制的8国之一，这体现了韩美同盟之巩固。