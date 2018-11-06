总统：哈萨克斯坦将新建一所信息技术大学

哈通社/阿斯塔纳/11月6日 -- 纳扎尔巴耶夫总统6日出席阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际IT初创科技园开业典礼并指出，新建的IT大学将于2019年1月1日正式开业。

"这项举措在第四次工业革命框架下实施，同时对哈萨克斯坦来说非常重要。哈萨克斯坦已实施相关国家规划，目前正在运作。物联网、人工智能、3D打印技术以及区块链已渗透到人类生活的各个方面，而这种拥有快速发展趋势的数字化是提升国家竞争力的关键因素之一。"纳扎尔巴耶夫总统说。

总统指出，目前国内正在实施一系列数字化方面的相关工作。去年实施了第三阶段发展纲要并取得了初步成果。

纳扎尔巴耶夫总统表示，经济领域同时也在实施旨在引入数字技术的相关工作。生产设施也在分阶段过渡制定生产体系。为提高人民生活品质，多个大型城市纷纷引入智能城市基础设施。

总统强调，首都偏远城区拥有2万人的小镇，目前已将其建设为完全的'智能城市'，随后将逐步在阿斯塔纳市和阿拉木图市实施。为了向每一个乡村提供宽带互联网，正在进行大规模工作。到2021年，将覆盖82%的地区。此外，世博园内将新建致力于培养信息技术领域专业人员的新IT大学，它将于明年1月1日起正式运营。

根据此前报道，纳扎尔巴耶夫总统6日出席了Astana Hub国际IT初创科技园开业典礼。

【编译：冰山】