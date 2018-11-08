《神奇的哈萨克国》艺术节落幕 中国哈萨克族艺术家获总冠军

哈通社/阿斯塔纳/11月8日 - 《神奇的哈萨克国》国际艺术节7日晚在首都阿斯塔纳落下帷幕。

来自吉尔吉斯、俄罗斯、土耳其、乌兹别克斯坦、伊朗、中国以及其他共计10个国家的50多位哈萨克族艺术家参加了此次艺术节。



在当晚举行的艺术节颁奖典礼上，评审团评出了总冠军和其他3大奖项的总计10名获奖者，并为他们颁发了奖品。



艺术节总冠军被来自中国的哈萨克族艺术家朱马泰•阔苏拜摘得，哈萨克斯坦社会发展部部长达尔汗•卡列塔耶夫亲自为获奖艺术家颁发大奖。



获奖名单如下



"铁尔麦（терме）"项目：



第一名 努尔吉格特•叶斯哈特（中国）



第二名 詹哈尔•曼别塔纳扎罗夫（乌兹别克）



第三名 阿尔曼•卡列勒别克吾勒（哈萨克斯坦阿斯塔纳）



"哲尔穆沙拉（Жыр мүшәйрасы）"项目：



第一名 什纳尔别克•卓玛尔特吾勒（哈萨克斯坦 突厥斯坦州）



第二名 努尔库兰•拉伊汗吾勒（蒙古国）



第三名 阿拉什•图尔荪阿里吾勒（中国）



手工艺项目：



第一名 哈布勒•卡伊普（蒙古国）



第二名 纳尔克兹•提耐（土耳其）



第三名 阿尔特克拜•司马古洛夫（俄罗斯）



艺术节总冠军的奖金为40万坚戈，分项目第一名奖金25万坚戈，第二名15万坚戈，第三名10万坚戈。



此外，还有11名参赛者获得了激励奖，奖金5万坚戈。



据了解，此次艺术节主要旨在提高哈萨克同胞们创作和教学潜力，并在掌握母语和了解民族价值观方面提供支持。



世界哈萨克人联合会第一副主席图尔斯别科夫指出，纳扎尔巴耶夫总统在第五届世界哈萨克人大会上就建立基金会并支持外籍哈萨克同胞问题下大了工作指示。根据总统下达的任务，成立了"同胞们"基金会。由该基金会支持下，此次艺术节得以成功举办。



值得一提的是，全球哈萨克人总数为1600多万，其中500多万哈萨克族裔在分布在世界43个国家，其中大部分在乌兹别克斯坦、中国以及俄罗斯等国家。



【编译：木合塔尔·木拉提】