哈萨克斯坦正积极落实联合国可持续发展目标

哈通社/阿斯塔纳/11月8日-哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫8日主持召开旨在促进联合国可持续发展目标（SDG）的"伙伴关系"工作组第一次会议。

部长指出，纳扎尔巴耶夫总提出的所有战略方针完全贴切联合国可持续发展目标，因此，实现可持续发展目标就是实现元首的倡议。



此外，会议还就哈萨克斯坦在2019年7月举行的联合国高级别政治论坛上提交国家自愿审查报告的相关问题进行了讨论。



届时，哈萨克斯坦国家机构、国际组织、联合国开发计划署、联合国儿童基金会、联合国妇女署、欧洲联盟、世界银行、亚洲开发银行以及民间社会组织代表将出席活动。



值得一提的是，《2030年可持续发展议程》于2015年替换了千年发展目标，确定了2030年之前的优先发展事项，呼吁所有国家（不论该国是贫穷、富裕还是中等收入）行动起来，在促进经济繁荣的同时保护地球。目标指出，消除贫困必须与一系列战略齐头并进，包括促进经济增长，解决教育、卫生、社会保护和就业机会的社会需求，遏制气候变化和保护环境。



目前，为成功落实联合国可持续发展目标，我国政府在5个领域设下部门间工作组，它们分别为："人类"、"地球"、"繁荣"、"和平"和"伙伴关系"。



【编译：达娜】