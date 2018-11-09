总统呼吁其他国家成为集安组织伙伴国家或观察员国

哈通社/阿斯塔纳/11月9日 - 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫8日在出席集安组织集体安全理事会年度会议时呼吁利益相关国家积极同集安组织开展合作，成为集安组织的伙伴国家或观察员国。

在当天举行的集安组织集体安全理事会会议大范围会议上，纳扎尔巴耶夫总统说："在刚刚结束的小范围会谈期间，我们对集体安全条约组织在国际和区域安全领域的活动充分交换了意见，就议程中包含的所有问题进行了深入交流并达成了相互理解。在这里，我特别想着重强调此次会议对集安组织伙伴国家和观察员国法律地位所做出的明确决议。"



纳扎尔巴耶夫总统强调指出，根据此次会议通过的决议，集安组织未来将接收伙伴国家和观察员国，这证明了集安组织是一个开放性的组织，将在双方自愿的基础上与其他国家和国际组织发展建设性关系。





总统呼吁更多地利益相关国家，借助这一机会，积极开展同集安组织的合作，通过相关程序成为集安组织的伙伴国家或观察员国。



集安组织集体安全理事会年度会议8日在阿斯塔纳举行。哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、白俄罗斯总统卢卡申科、吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫、俄罗斯总统普京、塔吉克斯坦总统拉赫蒙和亚美尼亚代总理帕希尼扬出席会议。



【编译：木合塔尔·木拉提】