纳扎尔巴耶夫总统总结哈萨克斯坦在担任集安组织轮值主席国期间的工作成果

哈通社/阿斯塔纳/11月9日 -- 纳扎尔巴耶夫总统8日在集体安全理事会扩大会议上就哈萨克斯坦担任集安组织轮值主席国期间工作成果进行了总结。

"哈萨克斯坦在集安组织成员国多方面积极支持下，顺利落实担任轮值主席国期间的优先事项。第一，我们在军事领域完成集安组织联合参谋部的组建工作。旨在增强识别潜在威胁，完善了危机反应中心的功能。吉尔吉斯斯坦境内的‘战斗兄弟情-2018'军事演习将联合集体安全快速反应部队和集体安全维和部队进行。"纳扎尔巴耶夫总统说。



总统指出，第二，阿拉木图市举行的集安组织成员国军事委员会期间建立了武器和军事装备标准化的协调理事会，俄罗斯政府副总理尤里•鲍里索夫被任命为理事会主席。



"第三，哈萨克斯坦在第73届联合国大会框架下提出了关于实现无恐怖主义世界相关法典。"总统说。



纳扎尔巴耶夫总统表示，第四，现代网络安全领域的联合工作仍在得到延续。



第五，总统指出，打击非法贩运毒品也是集安组织主要关注问题。对此，展开了多次打击毒品走私行动。



【编译：冰山】