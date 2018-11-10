外交部长阿布德拉赫曼诺夫会见中国驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/11月10日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部长海拉特·阿布德拉赫曼诺夫8日在阿斯塔纳会见中国驻哈萨克斯坦大使张霄。

消息称，哈萨克斯坦外长祝贺张霄大使履新，并祝愿其为推动哈萨克斯坦和中国全面战略合作伙伴的工作顺利。

会谈中，双方就双边政治合作关系现状和前景、哈萨克斯坦和中国之间的经贸合作、人文合作热点问题和安全问题框架下的相互合作等进行了讨论。

此外，双方共同关注了积极落实纳扎尔巴耶夫总统今年6月出席上合组织青岛峰会期间达成的双边协议问题。

阿布德拉赫曼诺夫表示，两国元首的共同努力下，阿斯塔纳和北京之间建立了卓越有效的全面战略合作伙伴、特殊友谊和相互信任的合作关系。近些年，"光明大道"国家规划和"一带一路"倡议的有效对接框架下，双方落实了一系列大型投资项目。

外长称，中国是哈萨克斯坦重要的外贸合作伙伴。此外，哈萨克斯坦有望进一步扩大向中国出口的农业产品。

阿布德拉赫曼诺夫高度评价了今年9月份在阿斯塔纳举行的"一带一路"倡议5周年庆典框架下举行的哈中商业论坛成果。

会谈中，双方就两国政府高级别会议筹备情况交换了意见，并共同指出该会议将为两国经贸和投资领域所有方向的发展带来新的动力。

中国大使高度评价了纳扎尔巴耶夫总统日前发表的国情咨文内容。

双方共同强调，中国哈萨克族裔是哈萨克斯坦和中国之间的"友谊桥梁"。双方认为，中国哈萨克族裔权益将基于相互信任、睦邻和相互尊重，以及高水平全面战略合作伙伴精神框架下得到有效解决。

会谈中，哈方相信中方近期将恢复哈萨克斯坦公民赴华个人、商务和旅游签证。

【编译：小穆】