哈萨克斯坦呼吁国际社会坚持多边主义

哈通社/纽约/11月13日 -- 据外交部消息，当地时间11月9日，联合国安理会在纽约联合国总部举行主题为"维护国际和平与安全：加强多边主义和联合国作用"的公开辩论。

哈萨克斯坦常驻联合国代表在会上强调，哈方支持联合国安理会加强多边主义的立场，并呼吁世界各国遵循《联合国宪章》宗旨和原则，坚持多边主义，维护国际规则秩序。



会议由担任安理会本月轮值主席的中国主持召开。联合国秘书长古特雷斯、第73届联大代理主席阿勒萨尼、经社理事会主席金、国际法院院长优素福等联合国主要宪章机构负责人作通报。70多个国家或国际组织代表与会发言。



此次会议旨在针对当前国际形势面临的新问题和新挑战，探讨如何加强多边主义和联合国作用，推进安理会作为集体安全机制有效履职。这也是今年联合国安理会第73届大会最重要的议题。



哈萨克斯坦常驻联合国副代表哈纳特•图穆什在会上发言时重申了纳扎尔巴耶夫总统在《世界.21世纪》宣言中的主旨。总统在宣言中呼吁世界各国领导人携手共建公正的国际经济和公共秩序，在联合国100周年之际共同努力制止恐怖主义和消灭大规模杀伤性武器。



哈纳特•图穆什强调指出，未能解决的争端、旷日持久的冲突、恐怖主义、极端主义、贫困、流行病、非法移民、大气变化等议题是全球性的。这些问题因区域和全球体系的漏洞、国际法律规范所受到的侵蚀，以及干涉内政、代理人战争和大规模杀伤性武器的使用而变得复杂化。





他还强调了有关国际社会共同繁荣和生存，特别是加强全球治理、全面责任和集体行动原则的重要性，并指出正是在哈萨克斯坦的倡议下，联合国70多位成员共同为反对恐怖主义而启动了《联合国反恐怖主义公约》。



哈萨克斯坦代表指出，各个国际组织应进一步加强对话合作，支持和维护联合国的权威和作用。



哈纳特•图穆什表示，向黎巴嫩派出120名维和人员是哈萨克斯坦在支持联合国多边主义中的重要贡献。



"我们为哈萨克斯坦维和特遣队在哈萨克斯坦担任联合国安理会职务期间的工作感到自豪。"他说。



联合国秘书长安东尼奥•古特雷斯也在讲话中强调了维和任务在促进多边主义、推动经济社会发展和维护和平等方面的重要作用。



"维持和平行动为许多国家的争端得到解决提供了帮助。联合国维和任务在其中起到了重要作用，为停止流血和混乱的发生提供了可能。"他说。



包括哈萨克斯坦在内的151个国家和4个主要国际组织支持联合国维和行动计划。



【编译：木合塔尔·木拉提】