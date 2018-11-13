中国驻哈大使：中国使馆愿积极支持落实 纳扎尔巴耶夫总统国情咨文

中国使馆愿积极支持落实纳扎尔巴耶夫总统国情咨文作者：中国驻哈萨克斯坦大使张霄

10月5日，纳扎尔巴耶夫总统发表题为《提升哈萨克斯坦公民福祉：提高收入和生活质量》的国情咨文。这份国情咨文内容丰富，目标清晰，旨在为哈萨克斯坦人民谋福祉，为哈萨克斯坦国家发展谋未来，体现了纳扎尔巴耶夫总统的战略眼光和领袖情怀。

哈萨克斯坦独立27年来，在纳扎尔巴耶夫总统的英明领导下，社会保持稳定，经济快速发展，民生不断改善，国际影响力与日俱增，走出了一条光辉的发展道路。作为友好邻邦，中国对哈萨克斯坦取得的发展成就感到由衷的高兴。

近年来，在习近平主席和纳扎尔巴耶夫总统的亲自引领下，中哈政治互信日益加深，相互支持不断增强，互利合作持续深化，共建"一带一路"及其框架下的产能合作取得早期收获，有力促进了两国共同发展。中国驻哈萨克斯坦使馆愿从以下五方面积极支持落实纳扎尔巴耶夫总统国情咨文，以实际行动支持哈方实现发展目标。

第一，支持哈萨克斯坦重点城市和区域建设。纳扎尔巴耶夫总统在国情咨文中提出，要系统地发展地区和城市基础设施建设，绘制国家城市化管理的新蓝图。根据纳扎尔巴耶夫总统签署的总统令，成立了哈第三个直辖市奇姆肯特，并成立土尔克斯坦经济特区。这对带动哈南部广大地区发展具有重大历史意义。在这一背景下，近期，我将赴奇姆肯特等地工作访问，拜会当地政府部门，了解南部发展需求，推动双方企业交流和项目合作。目前，中国企业正在当地实施奇姆肯特炼厂现代化改造项目，合作建设金骆驼奶粉加工厂。未来，中国使馆愿为双方加强地方务实合作牵线搭桥，帮助哈各地区发挥对华合作的区位优势和互补优势，促进以重点城市为核心的集群化发展，带动当地社会就业和民生改善。

第二，支持哈萨克斯坦发展非原料出口导向型加工业。纳扎尔巴耶夫总统在国情咨文中强调，要将发展国民经济的重点放在扶持出口导向型加工企业，推动哈产品走向国际市场。中国是哈萨克斯坦近邻，也是全球最大消费市场。哈方扩大对华产品出口具有得天独厚的优势。目前，中国企业已同哈方合作，在科斯塔奈州、北哈州等地分别建设现代化汽车组装生产厂、粮油食品加工厂在内的一系列出口加工型企业，其产品大都销往中国和欧亚经济联盟国家，为哈方带来巨大经济效益，得到纳扎尔巴耶夫总统高度肯定。今后，中国使馆愿继续大力推动中哈双方开展产能合作，将更多先进、绿色产能引入哈萨克斯坦，助力哈工业"第三次现代化"，实现产业升级，提高出口能力，让更多"Made in Qazaqstan"优质产品走向世界。

【本文由中国驻哈萨克斯坦大使馆提供】