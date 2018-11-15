哈萨克斯坦-斯洛文尼亚商业论坛在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/11月15日 -- 哈萨克斯坦-斯洛文尼亚商业论坛15日在阿斯塔纳举行。政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫与斯洛文尼亚总理彼得·佩莱格里尼出席论坛。

萨金塔耶夫指出，将为两国之间经贸合作发展提供支持。

"斯洛文尼亚是哈萨克斯坦在中欧地区的重要合作伙伴之一。我们有许多共同合作志向。其中包括，经济的工业-农业发展、发展人力资本、有利的地理位置等。今年我们迎来两国建交25周年。在这期间，哈-斯两国之间的友谊和合作建立了互信关系，并为经贸、人文合作关系发展创造了良好条件。"萨金塔耶夫说。

萨金塔耶夫表示，两国经贸领域合作出现良好发展趋势，目前在哈萨克斯坦境内共有超过60家斯资企业运营。

"我们有意在未来扩大经贸和投资合作关系。哈萨克斯坦如今已成为拥有新机遇和巨大潜力的国家。同时，我们也是欧亚经济联盟成员国。它是拥有1.8亿人口的大市场。"萨金塔耶夫说。

斯洛文尼亚总理彼得·佩莱格里尼指出，斯方有意进一步发展两国之间经济合作关系。此外，哈萨克斯坦为斯洛文尼亚企业家们创造了良好的条件。





"哈萨克斯坦是斯洛文尼亚在中亚地区的重要合作伙伴。可再生能源、汽车工业、机械制造、净水技术、食品加工等领域具有很大的合作发展潜力。"佩莱格里尼说。

据统计，哈萨克斯坦与斯洛文尼亚之间的外贸交易额2018年前8个月达3350万美元，同比增长13.9%。





【编译：冰山】