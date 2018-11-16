总统接见哈萨克斯坦人民作家努尔佩索夫

哈通社/阿斯塔纳/11月16日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统16日在总统府接见人民作家、国家奖获得者阿布德贾穆勒·努尔佩索夫。

会面期间，总统与努尔佩索夫就我国文化领域现状深入交换了意见，并就进一步推动我国文学领域发展前景进行了讨论。

【编译：小穆】