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    14:48, 16 11月 2018 | GMT +6

    总统接见哈萨克斯坦人民作家努尔佩索夫

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    哈通社/阿斯塔纳/11月16日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统16日在总统府接见人民作家、国家奖获得者阿布德贾穆勒·努尔佩索夫。

    会面期间，总统与努尔佩索夫就我国文化领域现状深入交换了意见，并就进一步推动我国文学领域发展前景进行了讨论。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    文化 总统 黄金储备
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