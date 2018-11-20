阿斯塔纳成为独联体最佳商业和事件旅游城市

哈通社/阿斯塔纳/11月20日 -- 据"阿斯塔纳会议局"公司消息，吸引国际和俄罗斯航空公司、机场、酒店、生产机构、银行、集团、优秀管理人员以及大型国际公司领导人参与的年度奖项Business Traveler Russia & CIS Awards 2018颁奖仪式15日在莫斯科举行。

通过投票结果，阿斯塔纳市荣获两个奖项。分别是，《俄罗斯和独联体最佳商业和事件旅游城市奖》和《年度最佳商业目的地》

据了解，Business Traveller Awards奖专为商务旅游的杰出成就和创新作品而设立，该奖项由Business Traveler杂志颁发。

Business Traveller Awards奖以其客观性成为该领域拥有良好声誉的国际奖项，评选工作由网络投票形式进行。

Business Traveler杂志作者和读者主要包括MICE机构、联合会、商业和旅游市场参与者以及企业家代表、国际企业领导人、游客等。

此外，获得奖项的代表还包括国际品牌以及俄罗斯和独联体国家区域公司、酒店、航空公司。

【编译：冰山】