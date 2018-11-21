关于女训鹰人艾肖丽范的新纪录片近日亮相

哈通社/阿斯塔纳/11月21日 -- 向全世界宣传哈萨克民族训鹰文化做出重要贡献的蒙古国哈萨克同胞艾肖丽范•努尔哈伊普参与拍摄的《游牧者》系列《蒙古国哈萨克人：训鹰人》纪录片近日正式公布YouTube平台。

"《蒙古国哈萨克人：训鹰人》纪录片已正式在YouTube视频分享网站公布。著名训鹰人、蒙古国哈萨克同胞艾肖丽范•努尔哈伊普在新片中担任主演。影片不仅关于女训鹰人艾肖丽范，还讲述了蒙古国哈萨克同胞们的生活习俗以及训鹰文化。女训鹰人艾肖丽范通过参与美国导演奥托•贝尔的《女猎鹰人》，她的名字不断在美国和欧洲流传。"影片导演哈纳特•贝塞克耶夫在其脸书主页写道。



值得一提的是，女训鹰人艾肖丽范2016年参与纪录片《女猎鹰人》后，BBC、New York Times以及CNN等知名媒体代表相继进行了相关报道。



据了解，蒙古国哈萨克同胞艾肖丽范于今年9月访问了哈萨克斯坦，并表示愿意代表哈萨克斯坦参加国际赛事。



哈萨克斯坦国家电视台执行董事叶尔兰•卡林表示，该项目主要目标是让群众更多的了解生活在其他国家的哈萨克同胞们的生活与习俗。



【编译：冰山】