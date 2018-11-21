纳扎尔巴耶夫总统谈及中亚国家合作关系现状

哈通社/阿斯塔纳/11月21日 --纳扎尔巴耶夫总统21日在总统府会见外国驻哈外交使团和国际组织代表时表示，中亚国家首脑峰会工作（咨询）会议第二次会议将于2019年4月在乌兹别克斯坦首都塔什干举行。

纳扎尔巴耶夫说："今年3月份在阿斯塔纳举行的中亚国家首脑峰会工作（咨询）会议首次会议后，区域合作关系得到了有效改善。中亚各国国家元首短时间内进行了相互访问，举行了会晤。目前，各国消除了影响双边贸易的阻碍。乌兹别克斯坦解决了与塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦之间的边界问题，并有效改善了合作关系。总之，中亚地区情况得到了改善，经贸关系不断增强。"

总统表示，目前，中亚各国之间的相互信任和双边贸易量不断增加。过去1年内，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间的双边贸易总额增加2倍以上，达30亿美元。这一数据近期有望突破50亿美元。

据总统介绍，2017年哈萨克斯坦与土库曼斯坦和乌兹别克斯坦签署了国界边界交界处协议，以及与吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦签署了边境划分协议。目前，哈方已签署批准上述协议。

纳扎尔巴耶夫还表示，根据阿斯塔纳举行的会议结果，中亚国家国家元首就举行定期会晤达成共识。

"中亚国家首脑峰会工作（咨询）会议第二次会议将于2019年4月份在塔什干举行。"他说。

【编译：小穆】