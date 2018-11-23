萨金塔耶夫同中国国务院总理李克强举行会晤并会见企业家代表

哈通社/阿斯塔纳/11月23日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫22日在北京同中国国务院总理李克强举行会谈。此外，萨金塔耶夫还会见了中国大型企业领导人等代表。

消息称，政府总理萨金塔耶夫在深圳市访问了顺丰速运、腾讯、华为等全球领先创新公司，并对公司发展经验进行了了解。

萨金塔耶夫同中国国务院总理李克强举行政府间会晤期间，双方主要两国之间达成的共识落实情况进行了讨论。会谈期间，两国政府首脑就加深经贸、交通运输、基础设施建设、工业创新发展、加强国内农产品出口等领域合作以及进一步加强投资、数字化、工业、冶金、机械制造、能源以及旅游等领域相互交流和合作前景等问题进行了讨论。此外，双方还共同关注了增加跨境集装箱运输量等方面

会中，萨金塔耶夫邀请中国公司同新开设的阿斯塔纳金融中心证券交易所（AIX）展开合作关系，并积极参与私有化项目。



访问期间，政府总理萨金塔耶夫就推进哈萨克斯坦经济技术改造、为发展建筑、农业、冶金等领域开展联合项目以及发展合作关系同中国大型创新公司代表举行了双边会谈。其中包括，Ferro Mining HK CAG、Youngxiang Group、Lovol Heavy Industry Cо.、YTO Group Corporation、CNOOD Asia Limited、Nuchtech等公司。

另外，萨金塔耶夫还与北京大学新结构经济学研究中心、中国科学技术发展战略研究院、中国商务部国际贸易经济合作研究院、中国发展和改革委员会经济体制与管理研究所、中国社会科学院世界经济与政治研究所、中国国务院发展研究中心等分析机构团队代表。

会谈后，两国总理共同见证了相关双边合作文件的签署。

【编译：冰山】