哈萨克斯坦科学家荣获联合国教科文组织纳米科技奖章

哈通社/阿斯塔纳/11月23日 -- 据外交部消息，联合国教科文组织22日在巴黎总部向哈萨克斯坦化学家祖勒哈伊尔·曼苏尔沃夫颁发了"为纳米科学与技术发展做出突出贡献"奖章，以表彰他在研究纳米碳材料加工、纳米碳管和燃烧合成技术备参氮石墨烯领域做出的突出贡献。

曼苏尔沃夫在领奖时向联合国教科文组织就对其研究提供的信任和支持表示了感谢。他同时还强调，目前哈萨克斯坦政府科学家们的科研提供必要的支持，并与国际科研中心建立了紧密的合作，在科学领域取得了有效成果。

哈萨克斯坦常驻联合国教科文组织代表詹•哈利耶夫在颁奖典礼向曼苏尔沃夫表示祝贺，并表示，颁发该奖章，是联合国教科文组织认可他为哈萨克斯坦和国际科学界做出的巨大贡献。

据了解，今年除哈萨克斯坦科学家外，来自俄罗斯、法国、澳大利亚、奥地利、芬兰、希腊、埃及和美国等国家的科学家们也获得了该奖章。



值得一提的是，著名的日本物理学家赤崎勇（诺贝尔奖提名）、诺贝尔物理学奖得主若列斯·伊万诺维奇·阿尔费罗夫（俄罗斯）和中国科学院院长白春礼也曾获得过该奖章。

祖勒哈伊尔·阿伊特穆哈梅特吾勒·曼苏尔沃夫（教授）- 化学博士、哈萨克斯坦教育和科学部燃烧学研究所所长。曾15年担任法拉比国立大学副校长职务。

【编译：小穆】