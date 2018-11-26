多国议会代表聚首阿斯塔纳讨论纳扎尔巴耶夫总统国际举措

哈通社/阿斯塔纳/11月26日 -- 首任总统日来临之际，26日，阿斯塔纳市举行主题为"阿斯塔纳-全球一体化、安全与和平的中心"的国际议会间会议。

这一重要论坛在首任总统日来临之际于每年举行。因此，独立27年周年之际的哈萨克斯坦每天、每月以及每年与首任总统努尔苏丹·阿比舍吾勒·纳扎尔巴耶夫之名联系在一起。事实上，在纳扎尔巴耶夫总统富有远见、富有成效的政策下，坚定了哈萨克斯坦、一个新经济、新社会的基础，确定了国家边界，并创建了国家发展的哈萨克斯坦之路。如今，我们团结且拥有光明未来的国家成为了世界公认、拥有良好声誉、权威以及影响力的国家。"马吉利斯（议会下院）议长尼格马图林说。

尼格马图林指出，这些成就是纳扎尔巴耶夫总统辛勤的努力工作以及人民群众的支持与团结统一的成果。

马吉利斯议长指出，这一沦为传统的会议是旨在向后辈们传达总统历史性成就以及国际舞台上大胆倡议的良好举措。纳扎尔巴耶夫总统伟大成就之一是首都阿斯塔纳。今年迎来20周年阿斯塔纳成为了国内和国际大型举措的诞生地。

值得一提的是，阿塞拜疆、意大利、吉尔吉斯斯坦、立陶宛、俄罗斯、土耳其以及乌兹别克斯坦等国家的议会领导人将在会议期间发表讲话。此外，会议还吸引德国、印度、中国、瑞典以及其他国家的分析人士和国际组织代表出席。

【编译：冰山】