阿斯塔纳叙问题和谈：俄、土、伊三国发表联合声明

哈通社/阿斯塔纳/11月29日 - 哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫29日对在阿斯塔纳举行的阿斯塔纳叙利亚问题和平会议第11轮会谈进行了总结，并宣读了叙利亚停火机制担保国（俄罗斯、土耳其和伊朗）发表的联合声明。

在这份由俄土伊三国共同发表的联合声明中，强调了担保国对叙利亚阿拉伯共和国主权、独立和领土完整的支持，以及对这些遵守这些原则的重要性。



阿布德拉赫曼诺夫表示，本轮会谈对伊德利卜冲突降级区的情况进行了梳理，同时确认了各方将遵守和落实于2018年9月17日达成的旨在稳定伊德利卜局势的备忘录。



外长称，会上各方对可能面临的停火机制遭破坏的行为表达了忧虑，而担保国家则重申将通过改善三国协调中心的工作，保障停火机制的顺利运转。



他还指出，会议期间强调了继续保持停火的重要性，以及需继续同恐怖主义进行有效地斗争。



"担保国家强调，无论何种情况下，该冲突降级区的建设不能侵犯叙利亚阿拉伯共和国的主权、独立和领土完整。"阿布德拉赫曼诺夫说。



此外，担保国家强调将继续保持通力合作，彻底铲除"达伊什"组织、征服沙姆阵线和基地组织以及所有与这些恐怖主义团体有关系的组织或个人。



联合声明强烈谴责在叙利亚境内使用化学武器，并指出了支持禁止化学武器组织（禁化武组织）根据相关化物使用信息进行现代和专业检查的必要性。



担保国家一致同意在2019年1月在阿斯塔纳举行有关叙利亚问题的第12轮阿斯塔纳和平会议。



【编译：木合塔尔·木拉提】