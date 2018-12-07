信息和通讯部部长：阿斯塔纳和平进程紧系万人命运

哈通社/阿斯塔纳/12月7日-哈萨克斯坦信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫日前在《哈巴尔》频道"公开对话"节目上表示，阿斯塔纳和平进程影响着无数人的命运。

就期间，主持人提问道："美国叙利亚问题特别代表詹姆斯•杰弗里于本周发布的消息，称阿斯塔纳和谈在解决叙利亚局势问题上尚未发挥作用，若无法在12月14日前组建叙利亚宪法委员会，那么阿斯塔纳和平进程应当落幕。您是如何看待的？"



部长表示，即使叙利亚宪法委员会无法及时组建，这种说法也不合理，因为阿斯塔纳和平进程的劳动成果和积极影响是有目共睹的。



部长还提到了我国外交部就该问题作出的回应。



他表示，目前，在阿斯塔纳和谈的作用下成立了冲突降级区，叙利亚三个地区恢复了和平，而另一地区也正在实施恢复措施。此外，叙政府与反政府武装也达成了将交换战俘的协议。



部长还指出，叙利亚战争已造成近50万人死亡，500万人逃离叙利亚，沦为难民。因此，能够通过和谈达成一项小协议，对叙利亚人民来说也是一场大胜利，因为阿斯塔纳和平进程影响着无数人的命运。



【编译：达娜】