中世纪古城斯格纳克将申报联合国文化遗产

哈通社/阿斯塔纳/12月8日 -- 位于哈萨克斯坦克孜勒奥尔达州的中世纪古城斯格纳克城遗址，将申报联合国教科文组织世界文化遗产项目。

目前，有关方面已经开始着手开展相应的文件工作。



值得一提的是，此前，哈萨克斯坦“库尔霍特阿塔”遗迹被正式选入联合国文化遗产名录。



据克孜勒奥尔达州政府新闻处通报，目前当地正在对古老的钦察汗国古都——斯格纳克城的遗迹进行保护性开发和重建复原工作。



对遗迹的数字化进程也在开展当中。



哈萨克-土耳其亚萨维大学历史系承担了主要的恢复工作。



斯格纳克城遗迹今年8月被相关部门划定为保护区域。

根据文化和体育部消息，该部启动了对这座古城核心部分，即城区东北面城门和中央大道附近区域的复原工作。

古代历史学家们曾在许多史料中谈及这座草原上的城市，并将其称之为"钦查草原的明珠"。

在术赤系贵族后裔统治的时代，斯格纳克城曾是白帐汗国的首都。

在哈萨克汗国时期，这座城市也是重要的政治和经济中心之一。

克孜勒奥尔达州副州长鲁斯兰•鲁斯帖莫夫称，在《历史圣地地图》计划框架下，该州确立了对35处古代城市遗迹的研究发展计划。



【编译：穆赫塔尔·木拉提】