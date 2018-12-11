哈通社/阿斯塔纳/12月11日 -- 政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫11日向优秀企业颁发了2018年度哈萨克斯坦总统"质量金奖"奖项。

据了解，今年共有182家企业入围"质量金奖"的角逐。

"质量金奖"共设"最佳生产企业"、"最受消费者欢迎产品生产企业"、"最佳服务企业"和"最佳食品生产企业"等4项奖项。每项奖项评选出1家大型、1家中型和1家小型优秀企业。



质量金奖获奖企业名单如下：

"最佳生产企业"：SemAz有限公司（东哈州）、ALUGAL有限公司（阿拉木图州）、Oral工贸企业（西哈州）；

"最受消费者欢迎产品生产企业"：Raduga有限公司（北哈州）、Bal Tekstyle有限公司 （突厥斯坦州）、Novacom Technology有限公司；

"最佳服务企业"：Myrza-Khan有限公司（阿斯塔纳）、铁路运输哈萨克斯坦认证中心有限公司（阿斯塔纳）、BiKaDa有限公司（曼格斯套州）；

"最佳食品生产企业"：Rybprom有限公司（阿拉木图州）、Byzhan肉类加工企业（阿拉木图市）、Gormolzavod有限公司（阿拉木图市）。



【编译：小穆】