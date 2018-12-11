今年最亮彗星将于本月中旬抵达近地点

哈通社/阿斯塔纳/12月11日 —— 据新华社报道，美国马里兰大学天文学系网站发布消息说，一颗小彗星16日将抵达近地点，成为2018年夜空中最明亮的彗星。

据马里兰大学相关观测项目介绍，这颗名为46P/维尔塔宁的彗星将在到达近日点近四天后，于美国东部时间16日8时6分（新加坡时间16日21时6分）到达近地点--距离地球约1150万千米处。这是自1950年以来，距离地球第十近的彗星飞掠。

这颗彗星本身相对较亮，如果大气透明度足够好，甚至肉眼可见。目前，人们已经可以用望远镜来观测这颗彗星。抵达近日点之后，对这颗彗星的观测活动仍可持续数周。

天文学家说，彗星近距离飞掠地球是拍摄和测量彗发的好机会，不过这颗彗星的慧核直径只有1.2千米，仅为哈雷彗星的十分之一，并且看不到长长的彗尾，因此如果在有光污染的城镇观测它，可能仍会有难度。

这颗彗星是美国天文学家卡尔·维尔塔宁于1948年发现的，当前公转周期仅5.4年。它属于木星的彗星家族，即远日点在木星轨道附近，运行受到木星引力影响。该家族的400多颗彗星大多数比较暗弱，主要原因是它们频繁进入内太阳系，挥发性物质被快速耗尽了。