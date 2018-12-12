历史上的今天：阿拉什奥尔达政府宣告成立

哈通社/阿斯塔纳/12月12日 - 距今101年前的1917年12月12日，于奥伦堡召开的第二届全哈萨克大会正式宣布，成立阿拉什奥尔达自治政府。

第二届全哈萨克大会于当年12月5日召开，持续至13日结束。



会议由阿拉什党领袖人物--阿里汗•博凯汗主持。



根据阿里汗•博凯汗在大会上所做的报告总结形成的大会决议，成立了一个7人委员会，全权负责完成哈萨克自治政府、治安力量（军队）和国会的组建工作。



随后，哈列里•哈巴斯吾勒代表7人委员会就自治政府、人民治安力量和国会相关内容进行了报告。



他在报告中这样说："如果任由各自为政的情况持续下去，很可能将导致内战的发生。如今无政府主义的浪潮正在各地蔓延，从大城市到小城镇，无不如此。侵入哈萨克人聚居地的帝政支持者，正在威胁着人民的人身和财产安全。人民需要保护。要摆脱这样严峻的现实威胁，唯有在哈萨克人的土地上建立边界清晰的主权国家。如果无政府状态蔓延到所有哈萨克人地区，则哈萨克人将面临彻底消亡的可能。因此，为了保卫家园，组建人民军队--人民治安力量是必须的选择。"





哈列里•哈巴斯吾勒在报告中强调了阿里汗•博凯汗诺夫作为政府领导者的重要意义，并建议将"阿拉什"作为自治政府的正式名称。



经过大会的讨论，1917年12月12日，正式成立了临时国民议会：阿拉什奥尔达。



根据大会代表的选举，阿里汗•博凯汗诺夫正式当选阿拉什奥尔达政府主席。



在1918年1月22日的第28期《萨热阿尔卡》报头条新闻评论上，记者阿里木汗•叶尔梅克奥夫写到："12月12日中午3:00时，阿拉什政府正式成立。阿拉什子民在这一天立起了自己的旗帜，建立了独立的政权。离散的哈萨克-吉尔吉斯人民，将重新凝聚在一面旗帜之下，重新拥有了自己的国家。"

自这一天起，阿拉什政府开始行使政权工作。



1917年12月20日，阿里汗•博凯汗诺夫致信西伯利亚州议会，通告了阿拉什自治地区及阿拉什奥尔达临时政府成立的消息。



阿拉什运动的领袖们的根本目的，在于建立独自自主之政权，推动哈萨克社会的民主、法制和现代化发展。



阿拉什奥尔达自治政府的理念，在当今看来无疑具有重要的历史意义与先进性，是今天哈萨克斯坦共和国的奠基。



【编译：木合塔尔·木拉提】