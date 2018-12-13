首批出口中国的哈萨克斯坦冷冻羊肉运抵乌鲁木齐

哈通社/乌鲁木齐/12月13日 -- 首批哈萨克斯坦出口中国的16吨冷冻羊肉，于12日上午运抵中国新疆乌鲁木齐国际陆港区。

这是哈萨克斯坦首次向中国出口肉类产品。



这批冷冻羊肉自哈中霍尔果斯口岸输入中国，均由获得中国准入许可的哈萨克斯坦企业生产。





据悉，完成相关的手续后，这批羊肉将销往中国的甘肃省和陕西省等地。



中方代表在接受采访时指出，与新疆本地羊肉相比，哈萨克斯坦养肉制品质量更好，价格更便宜。



预计哈萨克斯坦将在中国农历新年过后，出口第二批300吨冷冻羊肉。





根据此前的报道，哈萨克斯坦正在加大对外出口肉制品的力度。2017年，哈萨克斯坦向俄罗斯、伊朗、巴林、阿联酋、科威特等国家出口了895.4吨羊肉，较2016年增长4.2倍。



农业部同中国质量监督检验检疫总局就出口小麦、大豆、小麦碎粒等食物达成相关协议。另外，中国质量监督检验检疫总局于3月20日在其官网公布了批准冷冻羊肉检疫证书以及从哈萨克斯坦9个地区进口冷冻羊肉的公告。



哈萨克斯坦将加大向中国出口牛肉、羊肉、骆驼肉等肉类产品的出口量。



【编译：木合塔尔·木拉提】