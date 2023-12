迪玛希明年将在俄罗斯克里姆林宫举行演唱会

在 Instagram 查看这篇帖子

Мәскеу. Мемлекеттік Кремел сарайы, Ұлыстың Ұлы күні - 22 наурызда жеке кешімде көріскенше! ______________________________________________ Москва. Государственный Кремлевский дворец. До встречи 22 марта на моем сольном концерте в России. На днях стартует продажа билетов. ______________________________________________ Moscow. The State Kremlin Palace. See you on March 22 at my solo concert in Russia. Tickets will be sold the other day.

