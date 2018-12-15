迪玛希明年将在俄罗斯克里姆林宫举行演唱会

哈通社/阿斯塔纳/12月15日 -- 哈萨克斯坦著名歌手迪玛希·库代别尔艮15日公布了下一场个人演唱会举办地点和时间。

歌手在个人社交平台上写到："莫斯科、克里姆林宫、3月22日。我在俄罗斯举行的个人演唱会上见！门票将于近期开始出售。"

据悉，迪玛希11月20日在英国伦敦皇家节日音乐厅成功举行了个人演唱会。

在 Instagram 查看这篇帖子 Мәскеу. Мемлекеттік Кремел сарайы, Ұлыстың Ұлы күні - 22 наурызда жеке кешімде көріскенше! ______________________________________________ Москва. Государственный Кремлевский дворец. До встречи 22 марта на моем сольном концерте в России. На днях стартует продажа билетов. ______________________________________________ Moscow. The State Kremlin Palace. See you on March 22 at my solo concert in Russia. Tickets will be sold the other day. Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) 分享的帖子 · PST 2018 年 12月 14 日 上午 9:19

【编译：小穆】