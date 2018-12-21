哈萨克斯坦纪录片《在阿拉什旗帜下》首映式在安卡拉举行

哈通社/阿斯塔纳/12月21日-哈萨克斯坦大型历史纪录片《在阿拉什旗帜下》首映式在土耳其安卡拉举行。

哈萨克斯坦驻土耳其大使阿布扎勒•萨帕尔别克吾勒、土耳其图书馆与出版总局副总干事亚海亚•乌泽安、土耳其加齐大学教授胡丽亚•卡萨普格路•契恩格勒、突厥文化国际组织哈萨克斯坦代表阿斯哈尔•吐尔汗巴耶夫，以及土耳其学者、文学家和哈萨克斯坦留学生代表出席了首映式。



我国大使阿布扎勒在讲话中表示，12月对哈萨克斯坦人民来说有着特殊意义，并向位于土耳其的"蓝旗"哈萨克文化协会表示了感谢，感谢协会为电影在土耳其的上映所作出的贡献。



"阿拉什运动的领袖们不仅仅为哈萨克斯坦，更是在为中亚的未来做斗争。即使当时无法建立独立的国家，但是却成为了哈萨克斯坦独立道路上的重要奠基。"大使说。



同时，知名突厥学者胡丽亚•卡萨普格路•契恩格勒提到了哈萨克民族解放领袖和土耳其民族解放领袖的相似点，并表示所有突厥世界的人民都将记得阿拉什运动参与者所做出的贡献。



值得一提的是，影片《在阿拉什旗帜下》分为三个部分，分别是《觉醒吧 哈萨克同胞！》、《未曾公布的自治》和《危险的浅滩》。



【编译：达娜】