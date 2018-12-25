哈通社/库斯塔奈/12月25日 -- 库斯塔奈州25日在首府新建成的体育运动中心举行隆重的表彰仪式，表彰该州最优秀的运动员和教练员。

共有15名运动员和15名教练员被评为全州最佳。



颁奖仪式由州长阿基米德•穆哈姆别托夫主持了颁奖仪式，对运动员和教练员们表示敬意和祝贺。



州长称，2018年是库斯塔奈州收获荣誉与成就的一年，而运动员亚历山大•库勒亚丁在平昌残奥会上夺得的一枚金牌是其中最为耀眼和宝贵的收获。

仪式上，州长还向运动员颁发了一枚哈萨克斯坦共和国"尊敬"奖章。



州长表示，2018年库斯塔奈州完成了许多全新的体育基础设施建设项目，完成了纳扎尔巴耶夫总统关于使全州30%以上人口能够日常参与体育活动的要求。



2019年，该州还将简称一座大型体育场合一个滑雪场。



此次获得最佳运动员奖项的还包括亚洲室内田径锦标赛金牌和银牌得主塔提亚娜•尼尔左纳科。



颁奖仪式和文凭继续举行。 获奖者包括亚洲室内田径锦标赛金牌和银牌得主Tatyana Neroznak，他们也参加了第18届夏季亚运会。



【编译：木合塔尔·木拉提】