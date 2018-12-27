参议院审议通过哈萨克斯坦和克罗地亚政府间避免双重征税协议法案

哈通社/阿斯塔纳/12月27日 -- 哈萨克斯坦财政部部长阿里汗·斯玛伊洛夫27日在参议院（议会上院）全体会议上审议《关于批准哈萨克斯坦与克罗地亚政府间避免双重征税和防止偷税漏税协议及相关文件》法案期间表示，哈萨克斯坦与克罗地亚之间货物流通量得到大幅增长主要原因为哈萨克斯坦石油产品出口的增长。

"两国之间货物流通量在过去10年里达14亿美元。哈萨克斯坦与克罗地亚之间相互贸易额2017年得到大幅增长，达3.17亿美元，其中出口额达3.04亿美元，进口额为1300万美元。货物流通量增长主要取决于哈萨克斯坦石油产品出口量的增幅。据统计，2016年两国之间货物流通量仅为3850万美元。哈萨克斯坦出口产品主要包括石油产品和铝。"财政部部长说。

此外，从克罗地亚进口的产品主要为医药产品、化妆品、纺织品等。

根据审议结果，《关于批准哈萨克斯坦与克罗地亚政府间避免双重征税和防止偷税漏税协议及相关文件》法案获得通过。

根据这份协议，哈萨克斯坦和克罗地亚政府之间将强化税务领域的合作和信息交流，建立两国之间的统一标准规范，批准股息、利息、特许权使用费等被动收益的边际利率，为两国强力机构之间解决各类争议建立法律基础。

【编译：冰山】