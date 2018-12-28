外交部长：外交部将成为引资和促进出口的主要协调机构

哈通社/阿斯塔纳/12月28日 - 哈萨克斯坦新任外交部长贝布特•阿塔穆库洛夫就外交部今后的主要工作方向进行了解释。

哈萨克斯坦外交部公布的信息显示，根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，促进本土产品出口和吸引外来投资是哈萨克斯坦外交机构的主要任务之一。



如今，原属于投资和发展部的引资和出口促进职能已经移交至外交部，与此同时，国家投资公司（Kazakh Invest）的股权控制及使用权也划归外交部。



阿塔穆库洛夫表示，在从事主要的外籍机构职能工作的同时，外交部将着力开展引资和促进出口工作。



部长强调，哈萨克斯坦在各个层面都建立了可与投资者进行互动的有效机构。而外交部将是引资和出口工作的主要协调组织者。



"众所周知，我国各部门都在开展与出口业务有关的工作。外交部将为这些部门的业务提供协助，予以信息支持，组织双边会晤，同时将为哈萨克斯坦产品出口商提供直接支持。"阿塔穆库洛夫说。



部长表示，作为哈萨克斯坦农业部、国防和航空航天工业部、国家投资公司（Kazakh Invest）、"阿塔梅肯"企业家联合会、国家公务员事务和反腐败署之间预先达成的联合工作计划的补充，有关外交部新智能的旨在落实总统指示的协调机制将得到测试。



阿塔穆库洛夫还表示，促进出口相关工作的协调职能为研究如何提升哈萨克斯坦产品在国际市场上的可及性提供可能，并建立促使哈萨克斯坦产品和服务能够无障碍的进入外部市场的谈判方式。



【编译：木合塔尔·木拉提】