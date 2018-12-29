多国领导人致信向纳扎尔巴耶夫总统致以节日祝福

哈通社/阿斯塔纳/12月29日-据总统府新闻局消息，连日来，许多国家和国际组织领导人纷纷致电或致信纳扎尔巴耶夫总统，祝贺哈萨克斯坦共和国首任总统日和独立日并向全体哈萨克斯坦人民致以2019年新年的问候和祝福。

其中，发来贺电的国家领导人包括：俄罗斯总统弗拉基米尔•普京、中国国家主席习近平、美国总统唐纳德•特朗普、土耳其总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安、德国总统弗兰克-瓦尔特•施泰因迈尔、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约、塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙通、吉尔吉斯斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫、土库曼斯坦总统库尔班古力•别尔德穆哈梅多夫、白俄罗斯总统亚历山大•卢卡申科、乌克兰总统彼得•波罗申科、阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫、亚美尼亚总统阿尔缅•萨尔基相、摩尔多瓦总统伊戈尔•多东、伊朗总统哈桑•鲁哈尼、印度总统拉姆•纳特•考文德、阿拉伯联合酋长国总统哈利法•本•扎耶德•阿勒纳哈扬、阿富汗总统阿什拉夫•加尼•艾哈迈德扎伊、意大利总统意大利总统塞尔焦•马塔雷拉、波兰总统安杰伊•杜达、瑞士联邦主席阿兰•贝尔塞、匈牙利总统阿戴尔•亚诺什、塞尔维亚总统亚历山大•武契奇、斯洛伐克总统安德烈•基斯卡、西班牙国王费利佩六世、沙特国王萨勒曼•本•阿卜杜勒-阿齐兹•阿勒沙特、沙特阿拉伯现任王储、第一副首相兼国防大臣穆罕默德•本•萨勒曼•本•阿卜杜勒-阿齐兹•阿勒沙特、立陶宛总统达利娅•格里巴斯凯特、拉脱维亚总统莱伊蒙茨•维尤尼斯、爱沙尼亚总统克尔斯季•卡尤莱德、芬兰总统绍利•尼尼斯、希腊总统普罗科皮斯•帕夫洛普洛斯、保加利亚总统鲁门•拉德夫、罗马尼亚总统克劳斯•沃纳•约翰尼斯、越南国家主席阮富仲、蒙古国总统哈勒特马•巴特图勒嘎、秘鲁总统马丁•比斯卡拉、埃及总统阿卜杜勒•法塔赫•塞西、阿尔及利亚总统阿卜杜勒-阿齐兹•布特弗利卡、南非总统西里尔•拉马福萨、奥地利总统亚历山大•范德贝伦、加拿大总督朱莉•帕耶特、古巴国务委员会主席兼部长会议主席迪亚斯•卡内尔、英国女王伊丽莎白二世、日本天皇明仁、荷兰国王威廉∙亚历山大、约旦国王阿卜杜拉二世•本•侯赛因、瑞典国王卡尔十六世•古斯塔夫、摩洛哥国王默罕默德六世、泰国国王玛哈•哇集拉隆功、阿曼苏丹兼首相卡布斯•本•赛义德、文莱苏丹兼首相哈吉•哈桑纳尔•博尔基亚、科威特国埃米尔萨巴赫•艾哈迈德•贾比尔•萨巴赫、阿联酋副总统穆罕默德•本•拉希德•阿勒马克图姆、阿布扎比王储、阿拉伯联合酋长国武装部队副总司令穆罕默德•本•扎耶德•阿勒纳哈扬、亚美尼亚总理尼科尔•帕希尼扬、泰国总理巴育•占奥差、牙买加总理安德鲁•霍尼斯，以及马来西亚副首相苏丹•纳斯林•穆泽丁•沙赫。



同时，集体安全条约组织代理秘书长瓦列里•谢梅利科夫、伊斯兰合作组织秘书长优素福•本•阿赫玛德•阿勒奥赛敏、突厥语国家合作委员会秘书长巴赫达特•阿穆列夫、独联体执行委员会主席兼执行秘书谢尔盖•列别杰夫、联合国秘书长中亚地区特别代表娜塔莉亚•格尔曼、国家间航空委员会主席蒂亚娜•阿诺蒂娜、独联体议会大会秘书长尤里•沃希珀夫、独联体成员国议会大会副秘书长阿斯哈特•努斯哈拜等一大批国际组织负责人也发来了贺电，对纳扎尔巴耶夫总统的优秀政策和倡议给予高度评价。



除此之外，宗教、社会、商业、外交、教育等多个领域的一大批代表人员向发来贺电，向总统致以诚挚的问候。



【编译：达娜】