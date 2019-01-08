马吉利斯议长尼格马图林会见中国驻哈大使张霄

哈通社/阿斯塔纳/1月8日 -- 据马吉利斯（议会下院）消息，哈萨克斯坦马吉利斯议长努尔兰·尼格马图林8日在阿斯塔纳会见中国驻哈萨克斯坦特命全权大使张霄。

尼格马图林指出，在纳扎尔巴耶夫总统和习近平书记的领导下，哈中两国之间的全面合作伙伴关系得到了有效发展。

马吉利斯议长表示，在落实"丝绸之路经济带"战略倡议下，中国国家主席习近平于2013年对哈萨克斯坦，而纳扎尔巴耶夫总统于2018年6月份对中国进行的国事访问展现出了哈萨克斯坦与中国之间的特殊关系。

会谈中，尼格马图林谈及两国元首在"光明大道"战略和"一带一路"倡议对接工作框架下取得的成果。其中包括霍尔果斯无水港和阿克套海港、"哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗"铁路运输线、"西欧-中国西部"国际交通运输走廊等大型基础设施建设工程。

中国驻哈大使强调，进一步深化双边战略伙伴关系至关重要。他同时还表示，哈萨克斯坦与中国国家元首的英明领导下，两国正在高水平的落实"光明大道"和"一带一路"规划。此外，目前双方正在推动55项大型工业创新项目的落实。其中，注重关注了人文和旅游领域的合作发展。

会谈中，双方还就进一步加强和扩大议会间合作关系问题进行了讨论。

【编译：小穆】