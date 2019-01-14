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    10:10, 14 一月 2019 | GMT +6

    迪玛希献声一带一路国际时尚周

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    哈通社/阿斯塔纳/1月14日 - 哈萨克斯坦歌手迪玛希•库达伊别尔艮12日出席在中国举行的一带一路国际时尚周开幕式，并现场演唱了自己的代表作《Screaming 呐喊》和《The Crown荆棘王冠》。

    作为开幕式当晚第一个登场的大牌明星，迪玛希以"你们好！dears！"作为自己的开场白。

    随后，伴随着世界各地的36位全球城市小姐暨全球城市形象大使走秀表演，迪玛希用自己独具魅力和充满活力的嗓音，为现场观众带来了极为震撼的音乐享受。


    现场观众们也没有吝啬自己的掌声，高举写有迪玛希姓名的灯牌，并齐声为这位来自哈萨克大地的歌手欢呼、喝彩、应援。

    歌手当天还出席了时尚周的走红毯仪式。


    现场气氛热烈，众多粉丝不停的高呼"迪玛希"，迪玛希亦频频挥手与粉丝互动。或许是为了确保不发生意外情况，组织方为迪玛希安排了一些保卫人员。

    本次一带一路国际时尚周在中国西部重镇西安举行。


    值得一提的是，今年3月22日，迪玛希将在俄罗斯首都莫斯科举行个人演唱会，目前演唱会门票已经开售。

    此外，根据此前的报道，歌手也很有可能将在阿克托别和彼得罗巴甫尔举办音乐会。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 中国 社会 哈萨克斯坦与中国 娱乐 迪玛希 黄金储备
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