哈萨克斯坦外交部部长阿塔穆库洛夫同中亚国家外长举行会谈

哈通社/撒马尔罕/1月14日 -- 哈萨克斯坦外交部部长贝布特·阿塔穆库洛夫于1月13日在乌兹别克斯坦举行的"印度-中亚"对话框架下同多个国家外长举行会谈。

据哈萨克斯坦外交部新闻处透露，外长阿塔穆库洛夫首先同乌兹别克斯坦外交部部长阿卜杜拉济兹·卡米洛夫举行会谈。双方会谈中就双边和地区合作问题以及两国元首所达成的共识落实问题进行了讨论。

两国外交部部长就旨在确保稳定和可持续发展的双边及地区问题、旅游、人文领域进一步加深合作等问题进行了讨论，并总结哈萨克斯坦的"乌兹别克斯坦年"，就2019年乌兹别克斯坦的"哈萨克斯坦年"准备工作交换了意见。





与吉尔吉斯斯坦外交部部长钦吉斯·艾达尔别科夫举行会议期间，双方主要讨论了经济合作问题，并指出增加相互贸易、开展投资项目等方面的共同意愿。





当天，外交部部长还与土库曼斯坦内阁副主席兼外交部长拉西德·梅列多夫举行会谈。

会中，哈土两国外长就地区议程以及政治、经贸、人文领域双边合作问题进行了讨论。双方指出哈-土相互合作领域良好发展趋势，并强调两国加强经贸、文化、科学等领双边合作问题。





会议框架下，阿塔穆库洛夫还与塔吉克斯坦外交部部长希罗吉丁·穆赫里丁举行会谈。双方在会中就哈萨克斯坦与塔吉克斯坦合作现状及前景进行了讨论。此外，两国外长指出两国政治、经贸、人文等领域建立的高水平合作关系，并就地区和国际热点问题交换了意见。

最后，塔吉克斯坦外长穆赫里丁强调指出两国战略合作伙伴关系，并就哈萨克斯坦为塔吉克斯坦发展提供的支持与援助表示衷心感谢。





【编译：冰山】