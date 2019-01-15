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    10:11, 15 一月 2019 | GMT +6

    首次"印度-中亚"外长对话会议在乌兹别克斯坦举行

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    哈通社/阿斯塔纳/1月15日 -- 首次"印度-中亚"外长对话会议13日在乌兹别克斯坦第二大城市撒马尔罕举行，印度、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦以及阿富汗7国外交部长参加对话。

    据哈萨克斯坦外交部消息，哈萨克斯坦外长贝布特•阿塔穆库洛夫强调称，此次对话对于加强中亚国家与印度之间的联系，拉近关系，促进中亚国家经济增长将发挥重要作用。

    外长强调指出，在充分利用阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际IT技术初创园和阿斯塔纳国际金融中心可能性的同时，进一步加深同印度在医疗、制药、新技术和进入等领域的项目合作是十分必要的。

    据了解，此次会谈当中，出于发展地区物流交通潜力的目的，各方就建立一个由中亚国家共同参与的财团，推动"哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗"铁路线和"哈萨克斯坦-乌兹别克-土库曼斯坦-伊朗"铁路线与伊朗恰赫巴哈尔港相连通项目的提案进行了讨论。

    在印度、中亚五国和阿富汗外长参加的对话会议上，印度和中亚五国外长表示支持由阿富汗主导的和平与和解进程，并希望通过联合实施基础设施建设、过境能源和其他有助阿融入区域发展的项目，促进阿富汗经济重建等。

    与会各国外长同意，于2020年在印度首都新德里举行第二次"印度-中亚"外长对话会议，并邀请阿富汗定期参加该对话机制。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    外交部 外交 中亚 印度 阿富汗 黄金储备
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