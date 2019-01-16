哈萨克斯坦驻华大使同中国外交部部长助理举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/1月16日 -- 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫与中华人民共和国外交部部长助理（副部长级别）张军16日在北京举行会谈。

会谈中，双方就两国在经贸、运输和物流、金融、投资领域的合作现状和前景，以及实施两国元首和高层达成的共识等问题进行了讨论。

张军说："哈中两国是好朋友，友好邻邦和战略伙伴。纳扎尔巴耶夫总统和习近平主席保持着密切的友好交往。在哈中两国元首的领导下，合作的光明前景展现在我们面前。2013年中国国家主席习近平正是在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳提出了共建'丝绸之路经济带'的倡议，这得到了哈方的积极响应，目前我们成功对接了两国的战略项目。"

努雷舍夫感谢中方在哈萨克斯坦共和国担任2017-2018年联合国安理会非常任理事国期间对哈萨克斯坦的支持。

此外，双方就深化过境运输合作和通过哈萨克斯坦建立欧洲-东南亚多式联运交通走廊深入交换了意见。双方满意地指出中欧集装箱列车数量增加以及从欧洲到中国的列车装载量增加。

双方还讨论了在联合国及其下属机构在内的国际组织框架下双方合作的一系列问题。

为了进一步加深两国经济学家和商人之间的交流，双方讨论了中国代表团参加2019年5月阿斯塔纳经济论坛相关问题。

哈萨克斯坦外交官还向对方介绍了不久前实施吸引投资和协调促进出口国家政策的一系列职能已转移至哈萨克斯坦共和国外交部的信息。

【编译：小穆】