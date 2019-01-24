总统会见世贸中心协会理事会官员德拉克

哈通社/阿斯塔纳/1月24日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统24日在总统府会见世界贸易中心协会（WTCA）理事会官员罗尔夫·德拉克和Nest Investments HOLDINGS主管企业投资事务经理梅赫然·耶夫铁哈尔。

总统办公厅主任阿斯耶特•伊谢克舍夫、阿斯塔纳市市长巴赫特•苏力坦诺夫和著名的建筑设计师布鲁斯·杰姆斯出席了会谈。

会谈中，外国嘉宾向纳扎尔巴耶夫总统介绍了在首都阿斯塔纳建设世界贸易中心大楼方案。

值得一提的是，该建筑楼完全由外国投资商资助下建成。

纳扎尔巴耶夫说："我们去年在布鲁塞尔讨论过你们的提议，并就再次为该问题举行会面达成了共识。考虑到世界贸易中心协会在落实这种项目的丰富经验，我认为我们的合作将为双方带来丰硕成果。希望该项目进一步提高首都阿斯塔纳的风采。"



总统就建都过程和首都标志性建筑物历史进行了介绍。他同时还指出，作为欧亚大陆心脏，阿斯塔纳城市设计吸收了东方和西方各种各样的建筑风格。

纳扎尔巴耶夫总统还就2017年在阿斯塔纳举行的世博会世博园区建造过程进行了介绍。



德拉克先生和耶夫铁哈尔先生就纳扎尔巴耶夫总统的热情接待表示感谢。

"我们的投资团队在全球18个城市落实了世界贸易中心大楼建设工程。我们在该中心的建设和管理领域具有丰富的经验。此外，我们在参与'一带一路'项目的战略方向当中，哈萨克斯坦尤其是阿斯塔纳具有重要的地位。" 耶夫铁哈尔先生说。

最后，总统批准阿斯塔纳世界贸易中心建设工程，并向阿斯塔纳市长苏勒坦诺夫下达了联合落实该项目的工作任务。



【编译：小穆】