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    19:24, 24 一月 2019 | GMT +6

    哈萨克电影制片厂开始筹备拍摄史诗电影《哈斯木汗》

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    哈通社/阿斯塔纳/1月24日 --阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂24日发布消息称，史诗电影《哈斯木汗》进入筹拍阶段。

    消息称，影片根据文化和体育部的要求，由哈萨克电影制片厂拍摄。影片将讲述哈萨克历史上最著名的可汗-哈斯木汗的人生。

    据了解，第一轮演员试镜工作将于25日在阿拉木图正式开始，3-80岁之间的所有哈萨克斯坦公民可以向电影制品厂招募部门邮箱（[email protected]）发送试镜申请。

    文化和体育部长阿热斯坦别克·穆哈梅迪吾勒在接受媒体采访时说："目前，影片剧本基本完成。接下来，我们开始筹备拍摄工作。当前，阿汗·萨塔耶夫正在拍摄《托米莉斯女王》，而鲁斯帖穆•阿布德拉谢夫正在忙于《哈萨克汗国》第二季的拍摄工作。因此，我们决定邀请著名的土耳其导演梅汀·古优乃执导该影片。"

    据悉，哈斯木汗是哈萨克历史上最成功、最有威望的可汗。经过多年苦战，他统一了哈萨克部落，奠定了当代哈萨克斯坦疆土。

    哈斯木汗治国期间，哈萨克汗国繁荣达巅峰，是中亚地区首屈一指的强国。当时哈萨克人口达一百万以上，军力30万有余。哈斯木汗还制定了第一部哈萨克成文法《哈斯木汗法典》。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 历史 黄金储备 文化和体育部
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