欧亚经济联盟政府间理事会会议将在阿拉木图举行

哈通社/阿斯塔纳/1月28日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部长贝布特·阿塔穆库洛夫28日表示，欧亚经济联盟政府间理事会会议将于2月1日在阿拉木图举行。

阿塔穆库洛夫说："2019年的议程有很多双边会晤。根据计划，共有7个国家元首级会晤和12个外交部长级活动。本周（2月1日），各成员国政府首脑将在阿拉木图出席欧亚经济联盟政府间理事会会议。"

哈萨克斯坦外长还表示，5月29日，欧亚经济联盟最高理事会会议将在阿斯塔纳举行。此外，哈俄两国元首计划出席今年秋季在鄂木斯克举行的第16届哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作论坛和哈俄政府间合作委员会第21次会议。



俄罗斯外长拉夫罗夫祝贺哈萨克斯坦成功履行2017-2018年联合国安理会非常任理事国任期。

"哈萨克斯坦为叙利亚问题高级别国际会议的成功举办提供了巨大的贡献。根据计划，该会议下次会议下月中旬在阿斯塔纳举行。此外，我祝贺里海沿岸5国结束长达20年的谈判，在哈萨克斯坦阿克套市签署了《里海法律地位公约》。今年，两国外交部将签署未来2年联合工作计划。"拉夫罗夫说。

据外交部统计，2018年1-11月，哈俄双边贸易额达157亿美元，较2017年同期增长6%。

【编译：小穆】