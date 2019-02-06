集安组织参谋长：阿富汗局势影响中亚安全

哈通社/阿斯塔纳/2月6日 - 集安组织联合参谋部参谋长阿纳托利•西多罗夫表示，当前影响中亚安全的主要因素依然是阿富汗的不稳定问题。

2月6日，分散在阿斯塔纳-比什凯克-埃里温-明斯克的集安组织联合参谋部成员举办了主题为《集安组织集体安全体系力量和手段的结构和管理机构的联合培训总结》电视电话会议。会上，参谋长西多罗夫对东欧、高加索，尤其是中亚地区面临的安全问题进行了分析。



"若我们将目光转向中亚地区，可以看到始终无法平息的阿富汗争端是这一地区的潜在威胁来源。2018年，各种暴力团体之间的争斗变得更加激烈。此外，塔利班集团，以及被视为恐怖主义的达伊什组织也十分活跃。这一现象在阿富汗北部地区可以发现这些活动。这都为恐怖主义和极端主义组织的发展创造了条件。"他说。



西多罗夫还表示，毒品贸易也是中亚安全的一大威胁。



"阿富汗如今成为了全球排行第二的恐怖主义来源国家，尽在2018年就有超过3000名无辜的阿富汗平民因暴力活动而丧生。"他说。



西多罗夫同时指出，能够为阿富汗带来稳定局势的国家之间，缺乏实质性的对话。



【编译：木合塔尔·木拉提】