哈萨克斯坦驻英大使参加天使联盟投资会议

哈通社/阿斯塔纳/2月7日-据哈萨克斯坦驻英国大使馆消息，由天使联盟（The League of Angels）商业协会组织举办的国际投资和经济会议于2月5日在伦敦召开。

来自英国、欧洲、亚洲和中东地区的200多位企业高管参加了会议，涉及金融、投资、制造、技术和通信等领域。



英国方面的主席者包括英国王子迈克尔•肯特、维多利亚大十字勋章和圣约翰勋章获得者，以及英国政府和议会高级代表等。



会议期间，哈萨克斯坦驻英国大使叶尔兰•伊德里索夫发表讲话，介绍了哈萨克斯坦在改善投资环境方面所取得的成就，以及我国外交部在吸引投资和促进出口方面所采取的新措施。



此外，他还提到了哈萨克斯坦的大规模私有化计划、底土使用的新法规，以及阿斯塔纳国际金融中心的工作。



同时，伊德里索夫还谈到了哈萨克斯坦与英国在贸易、投资领域的合作关系，以及在双边平台上两国企业之间的成功合作，包括在政府间经贸合作委员会和商业理事会框架内的互动交流。



最后，大使强调了进一步加强两国中小企业之间双边关系的重要性，以及在过境运输和出口领域的双边合作潜力。



值得一提的是，天使联盟是一个就业务发展、投资和开拓市场等问题进行对话和协商的商业平台，拥有来自欧洲、美国、亚洲和中东的一百多万名企业高管和投资者成员。



【编译：达娜】