总统签署关于军人退役和征召新兵的总统令

哈通社/阿斯塔纳/2月15日 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统14日签署了关于军人退役和征召新兵入伍相关的总统令。

总统令全文如下：



关于已完成服役期的军人退出现役和在2019年3-6月及9-12月征兵季征召适龄哈萨克斯坦公民入伍的总统令



根据2005年1月7日通过的《哈萨克斯坦共和国国防和武装力量》法第5条第2款第11项以及2012年2月16日通过的《兵役和军人地位》法第31条，我下令：



1. 2019年3月至6月和9月至12月期间，从哈萨克斯坦共和国武装力量、哈萨克斯坦共和国内务部、哈萨克斯坦共和国国家安全委员会、国家安全局等部门，退役已经完成既定军事服役任务的军人。



2.对年龄在18至27周岁，没有因特殊原因需延迟或获得豁免兵役的哈萨克斯坦共和国公民发出征兵令，补充至哈萨克斯坦共和国武装力量、哈萨克斯坦共和国内务部、哈萨克斯坦共和国国家安全委员会、哈萨克斯坦共和国国家安全局。



3. 地方执行机构通过各自的地方军事机构，组织和保障2019年3月至6月和9月至12月的征兵工作。



4. 哈萨克斯坦共和国政府、哈萨克斯坦共和国国家安全委员会、哈萨克斯坦共和国国家安全局将负责组织财政和后勤安排，保障哈萨克斯坦共和国武装力量、哈萨克斯坦共和国内务部、哈萨克斯坦共和国国家安全委员会、国家安全局等部门新兵入伍及老兵退伍的相关工作顺利开展。



5.该总统令自公布之日起生效。



哈萨克斯坦共和国



总统 努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫