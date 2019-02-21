外交部长会见欧开行哈萨克斯坦分行行长

哈通社/阿斯塔纳/2月21日 -- 据外交部消息，外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫20日在阿斯塔纳会见欧洲复兴开发银行哈萨克斯坦分行行长阿格雷斯•佩雷马尼斯。

会谈中，双方就进一步加深哈萨克斯坦与欧开行之间的合作关系和联合落实国家规划项目等问题进行了讨论。

外长指出，纳扎尔巴耶夫总统高度重视与国际金融机构之间的合作关系。考虑到外交部新的吸引投资和促进出口工作任务，哈萨克斯坦将进一步加强与欧开行之间的相互合作。

会谈中，双方还就欧开行银行总裁苏玛•查克拉巴蒂出席的总统直属外国投资者理事会会议工作和下次会议议程进行了讨论。

阿塔穆库洛夫高度评价欧开行对阿斯塔纳国际金融中心、"大阿拉木图"外环公路和其他基础设施建设项目提供的支持。当前，该行在我国部分州正在落实总价值达3.628亿美元的道路修建、水利和灌溉系统重建项目。

欧洲复兴开发银行于1991年成立，为东欧和中欧以及独立国家提供经济支助。欧开行主要向金融业、中小企业、基础设施发展、自然资源、通讯和农工业等领域提供国家担保和非国家担保贷款。

哈萨克斯坦于1992年7月27日开始成为欧开行成员国。

【编译：小穆】