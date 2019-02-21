总统：我认为政府应解散

哈通社/阿斯塔纳/2月21日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统21日发表声明，宣布将解散本届政府。

总统在声明中说："尊敬的哈萨克斯坦人民！今天，我为国家做出了重要的决定。去年，国家社会经济情况稳定。当然，这是非常好的时期。但是，这不足以满足当前要求。"

总统表示，他提出的第三次现代化和《百步计划》国家规划旨在快速落实结构性改革。五大改革目标的全面落实应大幅增加中小企业份额和减少国家对经济的干预，以及"净化"银行、加强对司法和执法系统的信任。

纳扎尔巴耶夫指出，尽管政府通过了相关法律和决定，但许多经济领域未能实现积极的变化。国内生产总值（GDP）的增长主要源于原料资源。但是，政府和央行未能采取实际措施有效推动经济的发展。

"报告显示，国家规划得到了有效落实，但未能在主要方向取得实际成果。"他说。

总统在声明中称，政府和相关部门未能落实中小企业的发展和创造有效的工作岗位任务。人民生活水平和居民收入应成为政府和内阁成员的优先工作方向，应采取必要的措施解决社会经济问题。

"鉴于上述情况，作为国家领导人和宪法的保证人，并考虑到人民群众的利益，我认为政府应解散。新的政府应在改善人们生活水平、推动经济发展和有效落实国家规划等领域制定实际措施。"纳扎尔巴耶夫说。

最后，总统表示要在即将召开的"祖国之光"党代表大会上提出一系列改善人民生活水平的措施。

【编译：小穆】