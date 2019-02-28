《哈萨克汗国•黄金王座》先导电影版在阿斯塔纳首映

哈通社/阿斯塔纳/2月28日 - 据"哈萨克电影"公司消息，史诗历史剧《哈萨克汗国》第二季《哈萨克汗国•黄金王座》先导电影版首映仪式27日在首都阿斯塔纳举行。

《哈萨克汗国•黄金王座》是大型古装史诗电视连续剧《哈萨克汗国》的第二部。电视剧按照计划将于今年3月公映。



而此次在阿斯塔纳举行首映的，则是本剧的先导电影剪辑版。



首映式正值"祖国之光"党第18届全国代表大会，参会的部分代表及嘉宾，成为了该片的首批观影人士。



首映式在首都"哈萨克斯坦"中央音乐厅举行。





值得一提的是，《哈萨克汗国》这一长篇历史巨制由纳扎尔巴耶夫总统提议拍摄，总统还为该剧提供了主题思想。



影片剧本由编剧萨马古力•叶鲁拜根据著名小说家伊利亚斯•叶森贝尔林长篇历史小说《游牧人》改编而成。



《哈萨克汗国》电视剧及电影是"精神文明复兴"社会举措的重要组成部分之一。



哈萨克斯坦文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒表示，纳扎尔巴耶夫总统曾指出，实现人民精神文明复兴与社会意识现代化的重要条件之一，便是对民族文化与民族内核的完整保留，这两者一旦丢失，任何复兴与现代化都是不可能的。



影片不仅仅是对历史的还原，它还通过影视化的形式，在线了游牧民族的文化、传统和生活方式，以及自远古时代传承至今的坚韧不屈的精神内核。



"纳扎尔巴耶夫总统在《伟大草原的七个优势》当中所讲到的问题，在这部作品中得到了非常好的体现。"穆哈梅迪吾勒说。



【编译：木合塔尔·木拉提】