哈萨克斯坦将继续扩大与伊合组织之间的合作

哈通社/阿布扎比/3月1日 -- 据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦外交部部长贝布特·阿塔穆库洛夫1日率团出席在阿联酋首都阿布扎比举行的第46次伊斯兰合作组织（OIC）外交部长理事会会议。

会议期间，哈萨克斯坦外交部部长同伊合组织秘书长优素福·阿勒奥赛敏举行会谈，并就伊斯兰世界政治和经济领域重点问题交换了意见。

伊合组织秘书长高度评价哈萨克斯坦和国家领导人在支持组织工作、维持会员国之间的信任与相互信任的气氛所起到的重要作用。

阿勒奥赛敏指出，纳扎尔巴耶夫总统和土耳其总统埃尔多安2016年提出的伊斯兰和解倡议具有重要意义。它旨在为伊合组织成员国之间各种分歧得到解决创造广泛而灵活的平台。

2019年伊斯兰合作组织食品安全大会第二次会议将在阿斯塔纳举行。该组织由哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫发起创建，这使得哈萨克斯坦成为了伊合组织食品枢纽和农产品加工业政策规划中心。

伊合组织秘书处与伊斯兰发展银行联合哈萨克斯坦以及其他国家就落实哈萨克斯坦提出的"伊斯兰基础设施合作"规划开展了大量的工作。

2017年，首届伊斯兰合作组织科学与技术峰会在阿斯塔纳举行，峰会期间通过了《伊斯兰合作组织科学、技术和创新领域至2026年发展战略》。

双方讨论组织改革问题的会谈期间，阿塔穆库洛夫指出，伊合组织为满足快速变化的全球需求应快速作出改变。

会谈最后，外长邀请伊合组织秘书长阿勒奥赛敏出席将于今年5月16-17日举行的第12届阿斯塔纳经济论坛。





【编译：冰山】