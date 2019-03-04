阿斯哈尔·马明签署政府令对总理、副总理职责进行调整

哈通社/阿斯塔纳/3月4日 -- 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明4日签署《关于对总理、副总理以及总理办公室领导人职责进行调整》的政府令。

政府总理职责包括：关于经济、金融、财政以及海关政策、国家预算等方面的战略问题，国家间合作和国际关系、吸引外国投资者、改善投资环境以及国有资产管理等事务，此外还包括国防工业设施、航天领域、旅游、通讯、数字化、发展数字经济以及实施国家机构的行政改革等；

政府第一副总理阿里汗·斯玛伊洛夫的职责包括：金融部门、宏观经济政策、预算、税务和海关政策、国家计划体系、贸易政策、中小型企业发展等方面。此外，第一副总理职责还涉及公私合作发展问题，其中包括特许权、自然垄断的监管、竞争力发展、消费者权益保护以及关税政策等事务；

政府副总理古丽莎拉·阿布德哈勒科娃的职责包括：教育和科学发展、卫生、公共政策与现代化、就业保障、国家与公民社会合作、国家青年和家庭政策、"精神文明复兴"规划、保障宗教间和民族间和谐关系、文化和体育领域发展；

政府副总理杰恩斯·哈斯姆别克的职责包括：经济学和区域政策快速管理、交通基础设施和物流发展、住房和公共服务现代化、节能发展、提高可再生能源的能源效率、煤炭工业、核工业及核能等，此外还包括工业发展、创新和技术管理、电力工程、地下资源利用、石油化工、出口监控、采矿领域等；

总理办公室主任达尔汗•卡列塔耶夫将负责总理和政府信息分析、法律、组织、文件以及其他事物保障工作，此外其职责还包括制定中央和地方执行机构、政府部门的决定以及监督落实、保护国家机密和保障信息安全等事务。

【编译：冰山】