总统谈及来到哈萨克斯坦的外国游客们需要去做的几件事

哈通社/阿斯塔纳/3月5日 -- 哈萨克斯坦总统广播电视综合体5日在社交媒体上公布总统接受媒体访问的片段。视频中，纳扎尔巴耶夫总统谈及来到哈萨克斯坦的外国游客们需要去做的几件事。

"第一，我会建议外国游客们前往哈萨克斯坦山区欣赏美丽山景。应背着背包、徒步前往山区旅行。尤其是在夏季，会非常美丽。你站在绿地，而面对你的是一座冰峰雪山。冬季则更加不同，暖暖的阳光下一座座被雪包裹的高山展示出其别致的静态。"总统说。

第二，纳扎尔巴耶夫总统建议外国游客们去观赏辽阔无边哈萨克大草原。

总统指出，第三，还应在毡房里喝马奶、品尝哈萨克民族的传统美食。

纳扎尔巴耶夫总统还提到经过哈萨克大地前往中国的意大利旅行家马可·波罗的写作。

"写作中说道哈萨克民族晚上12点'躺下'吃饭。因为，当时并没有高椅桌子，人们会半躺在达斯塔尔汗（哈萨克餐桌）前，靠着枕头用餐。或许当时人们处理完家畜事务就已傍晚时分。远离文明的压力，真正的生活可能就是这些。"总统说。

第四，纳扎尔巴耶夫总统还建议游客们体验一番骑马飞驰在草原上的感觉。

值得一提的是，2018年来到哈萨克斯坦的外国游客数量超过850万人，较2017年增长10%。

【编译：冰山】